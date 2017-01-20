Нигерийцы, пытавшиеся «отбелить» доллары, осуждены в Шымкенте

Таких мошенников в стране еще не видели, рассказывает судья. Они первыми пытались «отбелить» незаконно добытые доллары и вложить их в экономику, а на самом деле лишь обмануть предпринимателей.

Граждане Нигерии осуждены за мошенничество в особо крупном размере. Их задержали сотрудники Департамента государственных доходов в октябре 2016 года как раз в тот момент, когда они пытались обмануть гражданина Казахстана.

Преподаватель Королевской Академии Астаны с напарником осуждены в Шымкенте за мошенничество, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на судью Аль-Фарабийского районного суда Талгата Кахарова.

«Такое дело впервые рассматривается в Казахстане. Сотрудники Департамента государственных доходов хорошо провели задержание и в полном объеме представили доказательную базу. Осужденные показывали фокус гражданам, мол, из черных бумаг делают доллары. Якобы это нелегальные доллары, они их вывезли из Нигерии и теперь хотят инвестировать в Казахстан. Правда, настоящих долларов, покрашенных в черный цвет у них было штук шесть. Все остальные муляжи. Когда гражданин соглашается на эту аферу, они выключают свет и меняют настоящие деньги жертвы на свои «куклы», — рассказал судья Талгат Кахаров.

Житель Шымкента, который проходил по делу пострадавшим, сначала идеей заинтересовался. Ему предложили «отбелить» и приумножить 16 тысяч долларов, но для этого нужны настоящие деньги. Однако мужчина, посмотрев в интернете, узнал, что таких, как он, потом называют жертвами мошенничества и обратился в Департамент государственных доходов ЮКО.

Судебный процесс начался 27 декабря и только накануне прений подсудимые признали вину и попросили суд о снисходительности. Мол, в Нигерии жены, дети и хотели таким способом им помочь. Обах Жозефат и Нвоке Екендиричику судом были признаны виновными в совершении преступления по статье 190 УК РК «Мошенничество».

Они были осуждены на 5 лет с конфискацией имущества. Несмотря на то, что их осудили за мошенничество в крупном размере, граждане Нигерии попали под амнистию, поскольку потерпевшему не был причинен материальный ущерб. Отбывать в колонии общего режима в Казахстане иностранцы будут 3 года 9 месяцев.

Напомним, 4 января они давали показания в суде. Тогда они сообщили, что прибыли в РК якобы для того, чтобы заниматься многомиллионным инвестированием в казахстанскую экономику.