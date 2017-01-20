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11:41 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Обстоятельства смерти адвоката в СИЗО выясняют в Ростове

Обстоятельства смерти 52-летнего адвоката в СИЗО выясняют следователи в донской столице, сообщает следственное управление СКР по региону.

Источник: Аргументы и факты

По предварительным данным, 19 января адвокат пожаловался на недомогание и боли в сердце во время общения с подзащитным в следственном кабинете СИЗО-1.

Сотрудники следственного изолятора вызвали «скорую помощь». До ее приезда юристу пытался помочь медработник СИЗО. Однако прибывшие врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть адвоката.

По факту происшествия начата доследственная проверка. Сообщается, что при осмотре тела юриста повреждений не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины его смерти. Опрашиваются сотрудники следственного изолятора, исследуется необходимая документация.

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