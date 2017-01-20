Обстоятельства смерти адвоката в СИЗО выясняют в Ростове

По предварительным данным, 19 января адвокат пожаловался на недомогание и боли в сердце во время общения с подзащитным в следственном кабинете СИЗО-1.

Сотрудники следственного изолятора вызвали «скорую помощь». До ее приезда юристу пытался помочь медработник СИЗО. Однако прибывшие врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть адвоката.