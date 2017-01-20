Обстоятельства смерти адвоката в СИЗО выясняют в Ростове
Обстоятельства смерти 52-летнего адвоката в СИЗО выясняют следователи в донской столице, сообщает следственное управление СКР по региону.
Обстоятельства смерти 52-летнего адвоката в СИЗО выясняют следователи в донской столице, сообщает следственное управление СКР по региону.
По предварительным данным, 19 января адвокат пожаловался на недомогание и боли в сердце во время общения с подзащитным в следственном кабинете СИЗО-1.
Сотрудники следственного изолятора вызвали «скорую помощь». До ее приезда юристу пытался помочь медработник СИЗО. Однако прибывшие врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть адвоката.
По факту происшествия начата доследственная проверка. Сообщается, что при осмотре тела юриста повреждений не обнаружено. Назначена