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13:31 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани женщина пострадала на пожаре, спасая собаку из огня

(Казань, 20 января, «Татар-информ»). В Казани в результате пожара в частном доме пострадала женщина, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент случился в поселке Привольный на улице Ледяной. Сообщение о происшествии поступило в 16.40 на единый номер вызова экстренных служб 112. К месту пожара были направлены сотрудники горэлектросети, газовая службы, скорая медицинская помощь и полицейские.

Происшествие случилось в районе выезда пожарно-спасательной части № 6. Однако сотрудники ПСЧ не смогли вовремя добраться к месту пожара из-за того, что попали в аварию с «Ладой» 14-й модели.

На место происшествия первым прибыл дежурный караул ПСЧ № 7. К этому моменту частный жилой дом горел открытым огнем, также существовала угроза распространения огня на соседние строения. Пожарных встретили жильцы дома, которое сообщили, что внутри никого нет, все успели выйти самостоятельно.

Спустя почти час с момента вызова экстренных служб огонь распространился по всему зданию. К этому моменту на месте пожара уже работали несколько отрядов пожарных, включая сотрудников ПСЧ № 7, № 6 и № 3.

К 18.00 пожар на площади 150 квадратных метров был локализован, спустя сорок минут пожарным удалось потушить пламя.

По предварительной версии, огонь вспыхнул из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.

Известно, что в сгоревшем доме жили 34-летняя женщина, ее мать и муж, а также трое несовершеннолетних детей. Когда начался пожар мать с детьми находились на первом этаже. Они услышали характерный электрический треск, доносившийся с мансарды, после чего стало мерцать освещение в доме.

Поднявшись наверх, женщина обнаружила возгорание в комнате, где стоял стол с компьютером. В углу над столом было сильное задымление.

В результате пожара частный дом сгорел полностью. Соседние строения от огня не пострадали. С места происшествия была госпитализирована 34-летняя женщина, которая в момент начала пожара освобождала с привязи собаку. Медики диагностировали у нее ожоги предплечья, ушей, кистей рук и ног.

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