Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что делать, если ваша квартира пустует?
Президент Молдавии после встречи в Кремле отказался признать Крым
В Киеве ответили певице РФ о ее возможности посетить похороны
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом»
Высоцкая и Кончаловский вышли в свет вместе
Икона стиля и «главная мама страны»: какой запомнят Мишель ОбамуВ пятницу утром Белый дом покинет Мишель Обама, которая была его хозяйкой на протяжении последних восьми лет
Названы сорта рыбы, которые нельзя есть беременным
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж
Пешеходы задушили и утопили водителя, который спас им жизнь
Пьяная девушка откусила ухо полицейскому
Кличко опозорился в Давосе из-за незнания географии – СМИ
СМИ: на месте падения Ту-154 найден другой самолет
СМИ узнали, когда состоится свадьба Бондарчука и Андреевой
Высоцкая и Кончаловский вышли в свет вместе
"Я не могу приехать и ее похоронить": несчастье в семье Королевой
Ваенга с мужем в больнице под капельницами - СМИ
Новый штраф 5000 рублей: комитет Госдумы дал добро
Nissan Qashqai обновится уже в марте
Фоторепортажи
22Вечное сияние Джима Керри
1135-летие герцогини Кембриджской
9Крещенские купания
1645-летие Константина Хабенского
15:39 (мск), источник: Югополис

На Кубани экс-полицейский и адвокат осуждены за вымогательство 3 млн рублей

Вынесен приговор бывшему начальнику отдела уголовного розыска ОМВД России по Абинскому району Алексею Кабардиади и адвокату Василию Савопуло.

Источник: Югополис

По версии следствия, 25 августа 2015 года полицейский организовал проверку автомобиля Hyundai Solaris на предмет хранения в нем наркотиков. Машину остановили в Абинске, в салоне нашли 10 пакетов с наркотиками. Начальник местного угро заявил водителю, что готов освободить его от уголовной ответственности, но при условии передачи взятки в размере 3 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР РФ по Краснодарскому краю.

Мужчина согласился, но сообщил об этом в территориальный следственный отдел. Опасаясь быть изобличенным, работник полиции привлек в качестве посредника адвоката. 29 августа тот, находясь в своем адвокатском кабинете, получил от заявителя 2 млн рублей, а затем был задержан.

По итогам проведенной служебной проверки сотрудника полиции уволили из органов внутренних дел, уточняет пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Приговором суда Кабардиади и Савопуло назначено наказание в виде 8 и 7лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима соответственно.

Как сообщал «Югополис», почти две трети опрошенных краснодарцев (64,2%) имеют личный коррупционный опыт и предпочитают решить свой вопрос при помощи взятки.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Ученые объяснили, как сплетни делают людей счастливыми
Из разрушенного лавиной отеля в Италии спасли восемь человек
Roshen объявила об остановке работы фабрики в Липецке
Медведев потребовал привести дороги в РФ в порядок к 2020 году
В сети разглядели «руку Кремля» в торжествах в Вашингтоне
Кремль отказался разделить ужас участников Давосского форума
Боевики ИГ уничтожили несколько памятников в Пальмире
Лисы научились маскироваться под пум
Спорт
Требуем объяснений. Зачем ВАДА лезет в биатлон? ВАДА своими ультиматумами покушается на суверенитет IBU. Сохранит ли биатлонная семья свои принципы или сделает Россию изгоем без суда
Авто
Новый штраф 5000 рублей: комитет Госдумы дал добро Но что же такое опасное вождение? И за что нас хотят штрафовать?
Hi-Tech
Робот-журналист написал первую статью за 1 секунду Эксперимент провели в Китае. Результат — статья из 300 иероглифов. На ее создание робот потратил одну секунду — время включает анализ источников и написание связного текста
Кино
Звезда «Не родись красивой» возвращается на ТВ в роковом образе Актриса Нелли Уварова снялась в новом сериале канала ТНТ про американского шпиона и «Газпром»
Недвижимость
Как привести в порядок «убитую» квартиру в пятиэтажке
Новый налог поднимет цены проживания на российских курортах
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Что делать, если ваша квартира пустует?
Леди
5 поговорок, смысл которых мы всегда понимали неправильно Пообщались с преподавателем русского языка и культуры речи и выяснили, какой смысл на самом деле вкладывали в современные крылатые выражения наши предки.
Дети
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал Родная мать девочки жаждет восстановить контакт с дочкой.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь