На Кубани экс-полицейский и адвокат осуждены за вымогательство 3 млн рублей

По версии следствия, 25 августа 2015 года полицейский организовал проверку автомобиля Hyundai Solaris на предмет хранения в нем наркотиков. Машину остановили в Абинске, в салоне нашли 10 пакетов с наркотиками. Начальник местного угро заявил водителю, что готов освободить его от уголовной ответственности, но при условии передачи взятки в размере 3 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР РФ по Краснодарскому краю.

Мужчина согласился, но сообщил об этом в территориальный следственный отдел. Опасаясь быть изобличенным, работник полиции привлек в качестве посредника адвоката. 29 августа тот, находясь в своем адвокатском кабинете, получил от заявителя 2 млн рублей, а затем был задержан.

По итогам проведенной служебной проверки сотрудника полиции уволили из органов внутренних дел, уточняет пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Приговором суда Кабардиади и Савопуло назначено наказание в виде 8 и 7лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима соответственно.

Как сообщал «Югополис», почти две трети опрошенных краснодарцев (64,2%) имеют личный коррупционный опыт и предпочитают решить свой вопрос при помощи взятки.