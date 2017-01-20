Лжесотрудник ФСБ предстанет перед судом за мошенничество

Лжесотрудника ФСБ осудят за мошенничество в городе Бор, сообщает Нижегородский областной суд. По версии следствия, обвиняемый, отбывая наказание в исправительной колонии, через сайт знакомств познакомился с женщиной, которой представился сотрудником силовых структур, скрыв свое реальное положение. Злоумышленник узнал, что девушка вместе с отцом занимается бизнесом, и решил обогатиться за их счет.

Освободившись из тюрьмы в октябре 2015 года, мужчина стал жить с новой знакомой и вошёл в доверие к её отцу. Он убедил его, что может через влиятельных знакомых в различных государственных структурах зарегистрировать фирму пассажирских перевозок, но для развития бизнеса необходимо 55 000 рублей.

Доверчивый предприниматель дал обвиняемому требуемую сумму, однако никакого дела он так и не создал. Заподозрив неладное, отец девушки обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».