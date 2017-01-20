Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что делать, если ваша квартира пустует?
Врач скорой испортил шлагбаум, чтобы попасть к пациенту
Построенные за $250 млн объекты Олимпиады оказались заброшены
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
СМИ узнали, когда состоится свадьба Бондарчука и Андреевой
Икона стиля и «главная мама страны»: какой запомнят Мишель ОбамуВ пятницу утром Белый дом покинет Мишель Обама, которая была его хозяйкой на протяжении последних восьми лет
Мать изъятых из семьи 10 приемных детей намерена вернуть их через суд
По следам Собчак: беременная Катя Гордон снялась обнаженной
Погибшие в засыпанном отеле сидели в холле с чемоданами (видео)
Известную бодибилдершу арестовали за селфи (фото)
«Самая большая страна в Европе»: конфуз Кличко в Давосе
СМИ: на месте падения Ту-154 найден другой самолет
СМИ узнали, когда состоится свадьба Бондарчука и Андреевой
Высоцкая и Кончаловский вышли в свет вместе
"Захватили Крым, вторглись на Украину": бизнесмен про Россию
Ту-160 станет неуязвимым для всех ракет – СМИ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
12Юбилей Ренаты Литвиновой
14Зима в Северном полушарии
10«Бегущий огонь»
1645-летие Константина Хабенского
12:36 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Лжесотрудник ФСБ предстанет перед судом за мошенничество

Мошенник представился новой знакомой сотрудником силовых структур и обманул ее доверие, похитив деньги.

Лжесотрудника ФСБ осудят за мошенничество в городе Бор, сообщает Нижегородский областной суд. По версии следствия, обвиняемый, отбывая наказание в исправительной колонии, через сайт знакомств познакомился с женщиной, которой представился сотрудником силовых структур, скрыв свое реальное положение. Злоумышленник узнал, что девушка вместе с отцом занимается бизнесом, и решил обогатиться за их счет.

Освободившись из тюрьмы в октябре 2015 года, мужчина стал жить с новой знакомой и вошёл в доверие к её отцу. Он убедил его, что может через влиятельных знакомых в различных государственных структурах зарегистрировать фирму пассажирских перевозок, но для развития бизнеса необходимо 55 000 рублей.

Доверчивый предприниматель дал обвиняемому требуемую сумму, однако никакого дела он так и не создал. Заподозрив неладное, отец девушки обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
От «Бабьего царства» до «Ночного дозора». Самые яркие роли Риммы Марковой
Боевики ИГ уничтожили несколько памятников в Пальмире
Roshen объявила об остановке работы фабрики в Липецке
Глава Минобрнауки выступила за «лучшие традиции советской школы»
В сети разглядели руку Кремля в вашингтонских фейерверках
Анатолий Чубайс рассказал о царящем ужасе на форуме в Давосе
В России создадут гиперзвуковое оружие
За отрицание Октябрьской революции предлагают ввести наказание
Спорт
Требуем объяснений. Зачем ВАДА лезет в биатлон? ВАДА своими ультиматумами покушается на суверенитет IBU. Сохранит ли биатлонная семья свои принципы или сделает Россию изгоем без суда
Авто
Новый штраф 5000 рублей: комитет Госдумы дал добро Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил введение штрафа в 5000 рублей за опасное вождение
Hi-Tech
Робот-журналист написал первую статью за 1 секунду Эксперимент провели в Китае. Результат — статья из 300 иероглифов. На ее создание робот потратил одну секунду — время включает анализ источников и написание связного текста
Кино
«Первый канал» нашел виновного в утечке серии «Шерлока» Телеканал провел расследование инцидента и поделился его итогами. Компания BBC Worldwide сделала ответное заявление
Недвижимость
Почему дизайнеры не жалуют ковролин
Москвичей предупредили об активности черных маклеров
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Что делать, если ваша квартира пустует?
Леди
5 поговорок, смысл которых мы всегда понимали неправильно Пообщались с преподавателем русского языка и культуры речи и выяснили, какой смысл на самом деле вкладывали в современные крылатые выражения наши предки.
Дети
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал Родная мать девочки жаждет восстановить контакт с дочкой.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь