Бизнесмен «отмыл» 28,5 млн рублей на ремонте аэропортов в Иркутске и Благовещенске

Генеральный директор одной из фирм обвиняется в крупном мошенничестве и отмывании денег из федерального бюджета, при проведении ремонтных работ в аэропортах Ирктуска и Благовещенска. Заместитель Западно-Сибирского транспортного прокурора утвердил соответствующее обвинительное заключение.

Следствием установлено, что бизнесмен заключив с ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» два государственных контракта на строительство и ремонт объектов в аэропортах Благовещенска и Иркутска общей стоимостью более 165 млн рублей, похитил полученный аванс в размере более 49 млн рублей из бюджетных средств, выделенных на реализацию ФЦП «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 — 2020 годы)» и «отмыл» 28,5 млн рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«В целях придания правомерного вида владению похищенными денежными средствами обвиняемый совершил ряд финансовых операций, перечислив их на расчетные счета фирм-“однодневок”, которые впоследствии были обналичены через неустановленных следствием лиц и переданы ему. Всего обвиняемым было легализовано более 28,5 млн рублей, полученных им в результате совершения указанных выше преступлений», — сообщили в пресс-службе.

В настоящее время уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд г. Новосибирска для рассмотрения по существу.