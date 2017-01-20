На трассе под Зеленоградском в ДТП разбился 64-летний водитель
На трассе под Зеленоградском в ДТП погиб 64-летний водитель Ford Galaxy. Авария произошла накануне около 15.50.
На трассе под Зеленоградском в ДТП погиб 64-летний водитель Ford Galaxy. Авария произошла накануне около 15.50.
По предварительным данным, на закруглении дороги мужчина выехал на полосу встречного движения и врезался в придорожное дерево. Водитель скончался на месте происшествия.
Как сообщили в региональном управлении МВД, в четверг произошло еще две серьезные аварии.
На улице Правая Набережная в Калининграде 28-летняя женщина на «Форде» врезала в Hyundai, который ехал по встречной полосе. От удара автомобиль съехал в придорожный кювет. Травмы получила лишь виновница аварии.
Около 17.15 на улице 3-я Большая окружная водитель автобуса «Маз», видимо, не учел погодные условия и держал слишком короткую небезопасную дистанцию перед впереди идущим автомобилем. В итоге он врезался в Mazda. Помощь медиков потребовалась 30-летнему водителю иномарки.