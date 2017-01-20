Маршрутка в Нижнем Новгороде сбила двух женщин, выходивших на остановке из другого автобуса
Две женщины пострадали под колесами маршрутного автобуса в центре Нижнего Новгорода, сообщает
Две женщины пострадали под колесами маршрутного автобуса в центре Нижнего Новгорода, сообщает
ДТП произошло накануне на площади Свободы. В районе остановки общественного транспорта маршрутный автобус ПАЗ наехал на женщин 1971 и 1955 г.р., которые только что вышли из другого автобуса.
Пострадавшие были госпитализированы с ушибами и переломами.