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13:05 (мск), источник: Интерфакс

Маршрутка в Нижнем Новгороде сбила двух женщин, выходивших на остановке из другого автобуса

Две женщины пострадали под колесами маршрутного автобуса в центре Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД в пятницу.

ДТП произошло накануне на площади Свободы. В районе остановки общественного транспорта маршрутный автобус ПАЗ наехал на женщин 1971 и 1955 г.р., которые только что вышли из другого автобуса.

Пострадавшие были госпитализированы с ушибами и переломами.

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