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12:18 (мск), источник: 112.ua

Ночью в Киеве горел Демеевский рынок

Повреждено 8 киосков.

Источник: 112.ua

В ночь на пятницу, 20 января, в Киеве горели торговые ряды на Демеевском рынке по адресу ул. Изюмская, 7. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГосЧС Украины в городе Киеве.

По информации спасателей, сообщение о пожаре поступило в 02:32 ночи. «По прибытию на место происшествия пожарных подразделений было установлено, что на площади около 200 кв. м горят киоски, расположенные в торговом ряду. В 03:31 пожар на площади 250 кв. м был локализован, а в 04:16 — ликвидирован. Вследствие пожара сгорели и повреждены 8 торговых киосков со строительным и промышленным товаром», — говорится в сообщении.

Во время ликвидации пожара было задействовано 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 26 человек личного состава. Жертв и пострадавших во время пожара нет. Причины возникновения пожара выясняются.

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