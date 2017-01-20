Ночью в Киеве горел Демеевский рынок

В ночь на пятницу, 20 января, в Киеве горели торговые ряды на Демеевском рынке по адресу ул. Изюмская, 7. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГосЧС Украины в городе Киеве.

По информации спасателей, сообщение о пожаре поступило в 02:32 ночи. «По прибытию на место происшествия пожарных подразделений было установлено, что на площади около 200 кв. м горят киоски, расположенные в торговом ряду. В 03:31 пожар на площади 250 кв. м был локализован, а в 04:16 — ликвидирован. Вследствие пожара сгорели и повреждены 8 торговых киосков со строительным и промышленным товаром», — говорится в сообщении.