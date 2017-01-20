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12:14 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Пожар на складе в Смолевичах ликвидировали спасатели

В 9.48 19 января на пульт дежурного Смолевичского РОЧС поступило сообщение о том, что на улице Торговой что-то горит, так как вверх поднимаются густые клубы дыма.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

По прибытии спасателей оказалось, что горел склад малярной продукции ОАО «Белдортехника».

— О пожаре нам сообщил мужчина, который проезжал мимо, — пояснил исполняющий обязанности начальника Смолевичского РОЧС Александр Мядель. — К месту тушения прибыли десять единиц пожарных расчетов Смолевичского РОЧС, Логойского, Жодинского и поселка Сокол. Дело в том, что на предприятия — повышенный номер вызова, ведь заранее невозможно знать, какие масштабы примет пожар.

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Еще до того, как приехали спасатели, сорок работников «Белдортехники» самостоятельно вышли из здания. При этом никто не пострадал.

По прибытии пожарных было зафиксировано, что из вентиляционной шахты на кровлю выбиваются языки пламени примерно два метра высотой, а из здания — густой дым.

Установлено, что возгорание произошло в покрасочном помещении, внутри которого стояла покрасочная камера, а ее обслуживает вентиляционное оборудование, внутри которого, на металлических стенках, были отложения краски. Именно они и загорелись.

А далее огонь распространился через вентиляцию на кровлю и так далее. В результате пожара повреждены металлические конструкции воздуховода, 120 кв. м утеплителя внутри самой вспомогательной покрасочной камеры.

Сейчас проводится дознание, а в отдел приглашены те люди, которые в это время работали на складе. В ходе расследования устанавливается причина пожара. Основная версия — нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ.

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