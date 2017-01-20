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13:22 (мск), источник: АиФ Прикамье

Семиклассник из Осы обворовал школу, фельдшерский пункт и несколько домов

Его приговорили к 2 годам воспитательной колонии.

Суд над школьником состоялся в Прикамье накануне. Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, уроженца Осы, обучающегося в седьмом классе коррекционной школы в Краснокамске, признали виновным сразу в нескольких преступлениях.

«В ночь на 2 октября 2015 года молодой человек вместе со знакомыми, не достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности, совершили сразу несколько краж. Злоумышленники ограбили несколько домов, от куда похитили домашнюю утварь, забрались в фельдшерский пункт, от куда вынесли компьютерную технику и аксессуары. После они проникли в школу, где похитили 1,5 тысячи рублей», — пояснили следователи.

Подростка приговорили к 2 годам воспитательной колонии и штрафу в размере 6 тысяч рублей.

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