Семиклассник из Осы обворовал школу, фельдшерский пункт и несколько домов

Суд над школьником состоялся в Прикамье накануне. Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, уроженца Осы, обучающегося в седьмом классе коррекционной школы в Краснокамске, признали виновным сразу в нескольких преступлениях.

«В ночь на 2 октября 2015 года молодой человек вместе со знакомыми, не достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности, совершили сразу несколько краж. Злоумышленники ограбили несколько домов, от куда похитили домашнюю утварь, забрались в фельдшерский пункт, от куда вынесли компьютерную технику и аксессуары. После они проникли в школу, где похитили 1,5 тысячи рублей», — пояснили следователи.

Подростка приговорили к 2 годам воспитательной колонии и штрафу в размере 6 тысяч рублей.