Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сбербанк начал выдавать ипотеку на апартаменты
Врач скорой испортил шлагбаум, чтобы попасть к пациенту
СМИ: заявления Трампа лишили Кремль эйфории от его победы
По следам Собчак: беременная Катя Гордон снялась обнаженной
Кэтрин Зета-Джонс призналась в любви Майклу Дугласу
Лондон собирает компромат на Трампа, но обвиняет в этом Москву Во всем виноваты русские! — популярный мем из соцсетей, теперь проиллюстрирован на британском ТВ
Названы сорта рыбы, которые нельзя есть беременным
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж
Погибшие в засыпанном отеле сидели в холле с чемоданами (видео)
Известную бодибилдершу арестовали за селфи (фото)
"Украина вдвое больше Франции": Кличко снова опозорился - СМИ
СМИ: на месте падения Ту-154 найден другой самолет
СМИ узнали, когда состоится свадьба Бондарчука и Андреевой
Высоцкая и Кончаловский вышли в свет вместе
"Захватили Крым, вторглись на Украину": бизнесмен про Россию
Ту-160 станет неуязвимым для всех ракет – СМИ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
10«Бегущий огонь»
14Зима в Северном полушарии
9Крещенские купания
18Инаугурации прошлого
12:33 (мск), источник: Коммерсантъ

В Новочеркасске два чиновника подозреваются в махинациях с жильем для детей-сирот

В Новочеркасске расследуется уголовное дело по факту превышения должностных полномочий со стороны городской администрации. Об этом сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Ростовской области.

По данным следствия, в 2015 году директор департамента строительства и городского развития Новочеркасска заключил договор с ИП на приобретение в муниципальную собственность 26 квартир в жилом доме на ул. Центральной, 7 на сумму более 24,5 млн руб. Однако в ходе проверки оказалось, что квартиры не соответствуют санитарно-техническим, пожарным и строительным нормам.

Помимо этого, было возбуждено уголовное дело в отношении главного архитектора Новочеркасска, так как он выдал разрешение на реконструкцию нежилого здания на ул. Центральной, 7 в многоквартирный дом и выдал разрешение на ввод в эксплуатацию здания. Расследование уголовного дела продолжается.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
История борьбы Голливуда с властью
Боевики ИГ уничтожили несколько памятников в Пальмире
Roshen объявила об остановке работы своей фабрики в Липецке
Глава Минобрнауки выступила за «лучшие традиции советской школы»
Мэр Нью-Йорка и голливудские актеры вышли на акцию против Трампа
Анатолий Чубайс рассказал о царящем ужасе на форуме в Давосе
В сети разглядели руку Кремля в вашингтонских фейерверках
За отрицание Октябрьской революции предлагают ввести наказание
Спорт
Требуем объяснений. Зачем ВАДА лезет в биатлон? ВАДА своими ультиматумами покушается на суверенитет IBU. Сохранит ли биатлонная семья свои принципы или сделает Россию изгоем без суда
Авто
Новый штраф 5000 рублей: комитет Госдумы дал добро Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил введение штрафа в 5000 рублей за опасное вождение
Hi-Tech
Робот-журналист написал первую статью за 1 секунду Эксперимент провели в Китае. Результат — статья из 300 иероглифов. На ее создание робот потратил одну секунду — время включает анализ источников и написание связного текста
Кино
«Первый канал» нашел виновного в утечке серии «Шерлока» Телеканал провел расследование инцидента и поделился его итогами. Компания BBC Worldwide сделала ответное заявление
Недвижимость
Площади квартир в России будут уменьшаться
Суд объяснил, как определить границу дачного участка
10 необычных мест хранения на кухне
Особняк в центре Москвы продают по цене «однушки»
Леди
5 поговорок, смысл которых мы всегда понимали неправильно Пообщались с преподавателем русского языка и культуры речи и выяснили, какой смысл на самом деле вкладывали в современные крылатые выражения наши предки.
Дети
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал Родная мать девочки жаждет восстановить контакт с дочкой.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь