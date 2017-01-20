В Новочеркасске два чиновника подозреваются в махинациях с жильем для детей-сирот

По данным следствия, в 2015 году директор департамента строительства и городского развития Новочеркасска заключил договор с ИП на приобретение в муниципальную собственность 26 квартир в жилом доме на ул. Центральной, 7 на сумму более 24,5 млн руб. Однако в ходе проверки оказалось, что квартиры не соответствуют санитарно-техническим, пожарным и строительным нормам.

Помимо этого, было возбуждено уголовное дело в отношении главного архитектора Новочеркасска, так как он выдал разрешение на реконструкцию нежилого здания на ул. Центральной, 7 в многоквартирный дом и выдал разрешение на ввод в эксплуатацию здания. Расследование уголовного дела продолжается.