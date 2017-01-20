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12:28 (мск), источник: Калининград.Ru

На трассе Гусев — Нестеров столкнулись «БМВ» и «Мерседес»: два человека погибли

В ДТП на трассе Гусев — Нестеров погибли два человека. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла утром в пятницу, 20 января, рядом с поворотом к посёлку Ясная Поляна.

Около десяти утра там столкнулись «БМВ» и «Мерседес». В результате два человека погибли, ещё трое госпитализированы.

На месте происшествия работают спасатели и сотрудники УГИБДД. Выясняются все обстоятельства ДТП.

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