Зарезавший пенсионера житель Воронежской области пойдет под суд

Силовики завершили расследование уголовного дела 50-летнего жителя села Верхняя Тойда Аннинского района, обвиняемого в убийстве 67-летнего пенсионера. Мужчина избил товарища металлической пластиной, а затем ударил ножом, сообщила пресс-служба управления СКР по региону в пятницу, 20 января.

По версии следствия, вечером 25 октября 50-летний мужчина пришел к пенсионеру и попросил дать ему работу. При обсуждении вопросов трудоустройства между мужчинами произошла ссора, переросшая в драку. Гость избил хозяина руками и ребром металлической пластины по голове и туловищу, после взял нож и ударил им в грудь. Когда пенсионер скончался, мужчина перенес его тело со двора в дом, закрыл дверь снаружи на навесной замок и скрылся. По дороге выбросил металлическую пластину, а дома сжег рукоятку ножа и одежду со следами крови, а лезвие спрятал.

Тело 67-летнего аннинца через пять дней после убийства обнаружил его брат, который в течение нескольких дней не мог до него дозвониться и потому решил приехать к нему.

За убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ) сельчанину грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.