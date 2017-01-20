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12:33 (мск), источник: Volga News

Обвиняемый в убийстве экс-полицейского в кафе отказался от дачи показаний

В пятницу, 20 января, подозреваемому в убийстве экс-полицейского Рустама Иваева в самарском кафе «Старый замок» предъявлено обвинение, сообщает СУ СК по Самарской области.

Отмечается, что в ходе допроса в качестве подозреваемого 36-летний мужчина дал признательные показания, однако от дачи показаний в качестве обвиняемого отказался.

Напомним, убийство произошло в ночь с 7 на 8 января. Рустам Иваев, отдыхавший с братом и их женами, сделал замечание компании, курившей в заведении и не реагировавшей на замечания персонала. после этого завязалась драка, в которой Иваев получил ножевые ранения и умер до приезда скорой помощи.

Оппоненты братьев Иваевых скрылись. 12 января стало известно, что подозреваемый в убийстве был задержан. Сообщалось, что во время допроса ранее не судимый мужчина дал признательные показания.

Установлены ли остальные участники драки, не известно.

Примечательно, что, по словам брата погибшего, Руслана Иваева, в их избиении участвовали и охранники заведения.

«Нас с Рустамом били семь человек: трое охранников и четыре гостя. Причем двое гостей-армян продолжали курить даже в момент драки. Все это хорошо видно на записи камер видеонаблюдения», — рассказывал он корреспонденту Волга Ньюс.

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