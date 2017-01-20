Обвиняемый в убийстве экс-полицейского в кафе отказался от дачи показаний

Отмечается, что в ходе допроса в качестве подозреваемого 36-летний мужчина дал признательные показания, однако от дачи показаний в качестве обвиняемого отказался.

Напомним, убийство произошло в ночь с 7 на 8 января. Рустам Иваев, отдыхавший с братом и их женами, сделал замечание компании, курившей в заведении и не реагировавшей на замечания персонала. после этого завязалась драка, в которой Иваев получил ножевые ранения и умер до приезда скорой помощи.

Оппоненты братьев Иваевых скрылись. 12 января стало известно, что подозреваемый в убийстве был задержан. Сообщалось, что во время допроса ранее не судимый мужчина дал признательные показания.

Установлены ли остальные участники драки, не известно.

Примечательно, что, по словам брата погибшего, Руслана Иваева, в их избиении участвовали и охранники заведения.