В Самаре водитель на BMW сбил женщину-пешехода и застрял в сугробе

По данным ГИБДД, 29-летний водитель двигался на автомобиле «BMW X5» со стороны проезда 9 мая в направлении улицы Днепровской. В пути следования мужчина сбил 45-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода. После этого иномарка продолжила движение и наехала на снежный вал.

В результате ДТП женщина получила травмы, с которыми была доставлена в одну из городских больниц. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба участника находились в трезвом состоянии.

По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.