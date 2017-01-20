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12:59 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре водитель на BMW сбил женщину-пешехода и застрял в сугробе

В четверг, 19 января, в 13:40 на улице Промышленности в Советском районе Самары произошло ДТП с участием пешехода, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным ГИБДД, 29-летний водитель двигался на автомобиле «BMW X5» со стороны проезда 9 мая в направлении улицы Днепровской. В пути следования мужчина сбил 45-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода. После этого иномарка продолжила движение и наехала на снежный вал.

В результате ДТП женщина получила травмы, с которыми была доставлена в одну из городских больниц. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба участника находились в трезвом состоянии.

По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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