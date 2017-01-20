В Нижнем Новгороде перенесли суд по делу об обрушении дома на ул. Самочкина
Из 163 собственников жилья 96 согласились на компенсацию, остальные 39 решили оспорить ее размер в суде.
Из 163 собственников жилья 96 согласились на компенсацию, остальные 39 решили оспорить ее размер в суде.
Заседание по уголовному делу в отношении главы администрации Нижнего Новгорода Сергея Белова и главы администрации Ленинского района города Надежды Рожковой перенесено
Адвокат Надежды Рожковой подал ходатайство об отложении заседания, в связи с болезнью своей подзащитной. Судья удовлетворила ходатайство, судебное слушание перенесено на 27 января.
Напомним, из 163 собственников жилья лишь 96 согласились на компенсацию, остальные 39 решили оспорить ее в суде, посчитав недостаточной. 41 собственник, проживавший в этом доме, уже получили благоустроенные квартиры, восемь сейчас находятся в стадии оформления.