В Нижнем Новгороде перенесли суд по делу об обрушении дома на ул. Самочкина

Заседание по уголовному делу в отношении главы администрации Нижнего Новгорода Сергея Белова и главы администрации Ленинского района города Надежды Рожковой перенесено из-за болезни подсудимой. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Адвокат Надежды Рожковой подал ходатайство об отложении заседания, в связи с болезнью своей подзащитной. Судья удовлетворила ходатайство, судебное слушание перенесено на 27 января.

Напомним, из 163 собственников жилья лишь 96 согласились на компенсацию, остальные 39 решили оспорить ее в суде, посчитав недостаточной. 41 собственник, проживавший в этом доме, уже получили благоустроенные квартиры, восемь сейчас находятся в стадии оформления.