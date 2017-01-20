Осужден челябинец, отпиливший ноги своей бабушке и похитивший ее квартиру

Житель Челябинска приговорен к колонии строгого режима за расправу над своей бабушкой, которую обманным путем лишил права на квартиру, а затем закопал на ее же дачном участке, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 20 января, Челябинский областной суд огласил приговор 27-летнему горожанину, который летом 2014 года избавился от родной бабушки ради жилплощади. Сначала парень склонил 81-летнюю родственницу оформить на него нотариальную доверенность с правом управления и распоряжения недвижимым имуществом. Затем переписал квартиру пенсионерки на свою тещу, которая подарила квадратные метры своей дочери. Проживание с престарелой хозяйкой не входило в планы молодых.

В один из дней парень пришел к своей бабушке и нанес ей руками, ногами и топором удары, от которых она скончалась. Чтобы труп было проще транспортировать, внук при помощи ножовки отпилил пенсионерке ноги, а тело закопал на дачном участке. После смерти женщины он еще некоторое время получал за нее пенсию, успев похитить у ПФР более 66 тыс. рублей.

Провести остаток жизни с женой в квартире убитой парень не смог. Преступление было раскрыто через год.

Прокуратура Челябинской области утвердила в отношении злоумышленника обвинительное заключение по пунктам «в, к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство лица, находившегося в беспомощном состоянии, чтобы скрыть другое преступление), части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), части 1 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). На квартиру потерпевшей наложен арест. В судебном заседании вину в убийстве и хищении квартиры парень не признал.

По данным пресс-службы ЧОС, суд освободил челябинца от наказания лишь за получение пенсии погибшей, так как прошли сроки исковой давности. За остальные преступления путем частичного сложения наказаний парня приговорили к 18 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 1,5 года. Удовлетворены исковые требования сестры погибшей и представителя пенсионного фонда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховный суд РФ.

Ольга Плеханова.