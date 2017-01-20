В Сочи на территории сгоревшего дома ввели режим ЧС

Пожар площадью 200 кв. метров произошел 9 января.

«Дом подвергся значительным повреждениям и является непригодным для проживания», — говорится в постановлении мэра курорта.

В результате пожара повреждены жилые помещения, нанесен значительный материальный ущерб жителям. Мэрия Сочи выделила средства для оплаты временного размещения погорельцев.

По информации Со­чин­ско­го гар­ни­зо­на по­жар­ной ох­ра­ны число пожаров на курорте в январе 2017 года увеличилось. С начала недели в городе зарегистрировано пять возгораний.

Как сообщали Юга.ру, в Сочи 18 января потушили пожар в частном доме на улице Пионерской. Площадь пожара составила 300 кв. метров.