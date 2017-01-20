В Сочи на территории сгоревшего дома ввели режим ЧС
Власти Сочи ввели режим ЧС на территории многоквартирного дома на улице Свободы (Лазаревский район) после пожара.
Власти Сочи ввели режим ЧС на территории многоквартирного дома на улице Свободы (Лазаревский район) после пожара.
Пожар площадью 200 кв. метров произошел 9 января.
«Дом подвергся значительным повреждениям и является непригодным для проживания», — говорится в постановлении мэра курорта.
В результате пожара повреждены жилые помещения, нанесен значительный материальный ущерб жителям. Мэрия Сочи выделила средства для оплаты временного размещения погорельцев.
По информации Сочинского гарнизона пожарной охраны число пожаров на курорте в январе 2017 года увеличилось. С начала недели в городе зарегистрировано пять возгораний.
Как сообщали Юга.ру, в Сочи 18 января потушили пожар в частном доме на улице Пионерской. Площадь пожара составила 300 кв. метров.