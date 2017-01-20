В Волгограде чиновника из районной администрации задержали за взятку

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Наталия Куницкая, в силу занимаемой должности задержанный должен был вести учет дислокации торговых объектов на территории района, а также выявлять и предпринимать меры по демонтажу или переносу самовольно установленных павильонов, пресекать правонарушения, связанные с незаконные предпринимательством. В конце сентября прошлого года к чиновнику обратился бизнесмен и сообщил, что планирует со своей машины вести торговлю вне специально отведенных для этого мест. Сотрудник администрации пообещал разрешить ему заниматься незаконной деятельностью за взятку. Коммерсант должен был каждый месяц передавать ему по 7 000 рублей, а в декабре 2016 года еще по 5 000 рублей за каждую торговую точку по продаже ёлок. В общей сложности бизнесмен передал злоумышленнику за его бездействие 33 000 рублей. При передаче последней части суммы взятки чиновник был задержан полицейскими.

Правоохранители возбудили в отношении него уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Свою вину в содеянном задержанный полностью признал.