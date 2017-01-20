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15:44 (мск), источник: Вести - Калининград

В Калининграде автобус столкнулся с легковым автомобилем

В Калининграде в дорожную аварию попал автобус. Инцидент произошел в четверг вечером, 19 января, на улице 3-я Большая окружная. Об этом калининградским «Вестям» сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, водитель автобуса «Маз» из-за несоблюдения безопасной дистанции совершил столкновение с автомобилем «Мазда».

30-летний водитель легкового авто получил телесные повреждения.

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