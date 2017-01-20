В Калининграде автобус столкнулся с легковым автомобилем
В Калининграде в дорожную аварию попал автобус. Инцидент произошел в четверг вечером, 19 января, на улице 3-я Большая окружная. Об этом калининградским «Вестям» сообщили в
В Калининграде в дорожную аварию попал автобус. Инцидент произошел в четверг вечером, 19 января, на улице 3-я Большая окружная. Об этом калининградским «Вестям» сообщили в
По данным ведомства, водитель автобуса «Маз»
30-летний водитель легкового авто получил телесные повреждения.