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12:42 (мск), источник: Tengrinews

Собор в Алматы «заминировали» во второй раз

Телефонного террориста осудили на два года.

Источник: Tengrinews

В Алмалинском районном суде огласили приговор мужчине, который «заминировал» Свято-Никольский собор в Алматы, сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

По материалам уголовного дела, утром 11 сентября 2016 года около 07.13 мужчина находился на пересечении улиц Мауленова и Гоголя.

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«У него возник преступный умысел, направленный на совершение заведомо ложного сообщения о готовящемся акте терроризма. Реализуя свой преступный умысел, он произвел с таксофона звонок на номер 102. Мужчина сообщил ложную информацию о готовящемся 11 сентября в 10.00 взрыве в Никольском соборе», — говорится в сообщении.

Подсудимый в суде свою вину признал полностью. Приговором суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 273 Уголовного кодекса РК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, летом 2013 года неизвестный мужчина позвонил в полицию и заявил, что в Свято-Никольском соборе произойдет взрыв. Тревожный звонок поступил с таксофона, расположенного по улице Желтоксан, в 04.00. Мужчина сообщил, что здание собора заминировано и в 07.00 произойдет взрыв. На место выехали все оперативные службы города: 27 человек личного состава и 12 единиц транспорта. Здание оцепили и эвакуировали двух человек.

Ранее на 2 года осудили алматинца, «заминировавшего» парк 28 панфиловцев. 39-летний житель Алматы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил позвонить в полицию и сообщить о якобы заложенной бомбе.

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