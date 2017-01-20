Автоледи сбила женщину-пешехода

Вчера, 19 января, на улице Героев Танкограда в Челябинске одна женщина задавила другую. Пострадавшая — с многочисленными травмами, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на ГИБДД.

Около 22:00 38-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения автомобиля. 35-летняя автоледи на машине «Ниссан Марч» сбила пешехода, которая в результате ДТП была направлена на амбулаторное лечение.