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12:59 (мск), источник: Новости Перми

OkeiSushi выплатит компенсацию 12-ти отравившимся клиентам

В конце мая 2016 года у 23-х покупателей роллов в кафе на Пушкина, 80 был найден сальмонеллез. Вскоре 15 потерпевших обратились в суд для взыскания компенсации с владельцев заведения.

В Перми суды постановили взыскать с OkeiSushi компенсацию морального вреда 12-ти отравившимся клиентам. Собственники заведения обязаны выплатить каждому от 25 до 50-ти тысяч рублей, сообщает краевой Роспотребнадзор.

В отношении еще трех потерпевших состоялись предварительные слушания.

Напомним, с 27 мая по 3 июня в медучреждения Перми обратились 23 человека. У них был диагностирован сальмонеллез. Все отравившиеся заказывали роллы в OkeiSushi на Пушкина, 80.

В ходе санитарно-эпидемиологического расследования были выявлены нарушения санитарных правил и норм, которые послужили причиной размножения сальмонеллы в готовых блюдах.

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