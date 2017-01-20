OkeiSushi выплатит компенсацию 12-ти отравившимся клиентам
В конце мая 2016 года у 23-х покупателей роллов в кафе на Пушкина, 80 был найден сальмонеллез. Вскоре 15 потерпевших обратились в суд для взыскания компенсации с владельцев заведения.
В конце мая 2016 года у 23-х покупателей роллов в кафе на Пушкина, 80 был найден сальмонеллез. Вскоре 15 потерпевших обратились в суд для взыскания компенсации с владельцев заведения.
В Перми суды постановили взыскать с OkeiSushi компенсацию морального вреда 12-ти отравившимся клиентам. Собственники заведения обязаны выплатить каждому от 25 до 50-ти тысяч рублей, сообщает краевой Роспотребнадзор.
В отношении еще трех потерпевших состоялись предварительные слушания.
Напомним, с 27 мая по 3 июня в медучреждения Перми обратились 23 человека. У них был диагностирован сальмонеллез. Все отравившиеся заказывали роллы в OkeiSushi на Пушкина, 80.
В ходе