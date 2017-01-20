Факт нападения на подстанцию скорой помощи проверят следователи

Нашему корреспонденту удалось выяснить некоторые факты. Все вызовы в Перми, поступающие на номер 03, принимаются здесь — в единой диспетчерской, рассказывает замглавного врача Игорь Данилин. И этот звонок не стал исключением — скорую вызвала доктор 162-го детсада, одному из ее воспитанников стало плохо.

Игорь Данилин, заместитель главного врача Пермской городской станции скорой медицинской помощи: «На момент вызова свободных бригад в Дзержинском районе не было ни одной. В момент, когда бригада уже была на доезде, на подстанцию пришел отец ребенка и достаточно в агрессивной манере с угрозами стал требовать у диспетчера поехать с ним на вызов».

Вероятно, мужчина просто испугался за жизнь своего ребенка, ведь, как говорят очевидцы, малыш был без сознания. Учитывая это, возникает вопрос, почему отец ребенка приехал из другого района в детский сад раньше скорой, ведь подстанция медиков находится намного ближе — всего в двух домах. Прибывшие по вызову диспетчера сотрудники полиции дебошира задерживать не стали.

Информация о том, что он ударил сотрудницу скорой помощи, не подтвердилась. Поэтому с мужчины просто взяли письменное объяснение и отпустили домой.

Ни в Следственном комитете, ни в полиции имя мужчины не называют, сам он на связь с журналистами, чтобы объяснить свой поступок, тоже не вышел. Поэтому нам доподлинно не известно, что в тот вечер происходило в диспетчерской подстанции Скорой помощи Дзержинского района.

Однако съемочную группу «Вестей» здесь встретили не очень дружелюбно: «Здесь не надо ничего снимать! Выходите! Я на вас в суд подам, выходите!».

Между тем, Следственный комитет уже начал проверку. В первую очередь следователей интересует содержание гневной речи ворвавшегося на подстанцию мужчины.

Ирина Незнамова, старший помощник руководителя Следственного Управления Следственного комитета России по Пермскому краю: «В сети интернет была опубликована информация, что в Дзержинском районе города Перми мужчина ворвался в помещение подстанции скорой помощи и угрожал убийством медикам».

Еще один случай нападения на подстанцию скорой медицинский помощи накануне совершили двое нетрезвых жителей Хабаровска. Правда, здесь дебоширов, вероятнее всего, больше интересовала не неотложная помощь, а компьютерное оборудование и мебель.