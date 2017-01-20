СКР начал проверку издевательств над животными в нижегородском приюте

В ходе проверки следователи должны оценить действия чиновников по выделению и расходованию денежных средств на содержание данного приюта, а также должностных лиц, в чьи обязанности входит контроль за деятельностью таких учреждений. Об этом сообщает Интерфакс.

Одна из организаций Нижнего Новгорода занимается отловом собак. Их деятельность обеспечивалась средствами, которые были выделены из городского бюджета.

«Ранее в стенах организации волонтерами было обнаружено порядка 200 погибших животных. Предположительно, им вводились препараты с многократно превышенной дозой, вызывающей гибель в жутких муках. Чудом выживших животных, от которых в буквальном смысле остались кожа да кости, оказалось всего более двух десятков», — сообщила официальный представитель СКР Петренко.

Также будут осмотрены и другие приюты Нижнего Новгорода.

Напомним, в начале ноября на территории заброшенной нефтебазы в областном центре было обнаружено одноэтажное здание, где без отопления, корма и воды содержались отловленные собаки. Там же находилась холодильная камера, наполненная трупами животных. Возбуждено уголовное дело.

Зоозащитники смогли проникнуть в «концлагерь» для собак. Животные были спасены.

В Нижнем Новгороде начался суд. На юрлицо и ветеринарного врача ООО «ЭБС» Алексея Ляхмана, организовавших «концлагерь» для собак, завели уголовное дело по статье ч.1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Мужчина своей вины не признает. Слушанье перенесено на 2 февраля.