Охранник сочинского супермаркета наладил схему воровства продуктов
Охранник одного из супермаркетов Центрального района Сочи попался на воровстве.
Охранник одного из супермаркетов Центрального района Сочи попался на воровстве.
За несколько дней он похитил продуктов питания на общую сумму более 30 тысяч рублей. Для этого 37-летний мужчина использовал нестандартную схему выноса.
Ночью охранник, будучи на дежурстве, собирал продукты в пакеты и клал те в ячейки для хранения сумок. Утром он сдавал смену и передавал ключ от ячейки незнакомому человеку с просьбой вынести пакеты на улицу.
Выявив регулярные кражи, директор супермаркета обратился в полицию. Оперативники посмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале и на улице, после чего личность подозреваемого была установлена. По месту жительства мужчину задержал участковый, доставивший его в дежурную часть. Получив неопровержимые доказательства своей вины, охранник магазина признался в кражах, сообщает
Сейчас по факту краж проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении в отношении злоумышленника уголовного дела в соответствии с ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).