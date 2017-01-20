Охранник сочинского супермаркета наладил схему воровства продуктов

За несколько дней он похитил продуктов питания на общую сумму более 30 тысяч рублей. Для этого 37-летний мужчина использовал нестандартную схему выноса.

Ночью охранник, будучи на дежурстве, собирал продукты в пакеты и клал те в ячейки для хранения сумок. Утром он сдавал смену и передавал ключ от ячейки незнакомому человеку с просьбой вынести пакеты на улицу.

Выявив регулярные кражи, директор супермаркета обратился в полицию. Оперативники посмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале и на улице, после чего личность подозреваемого была установлена. По месту жительства мужчину задержал участковый, доставивший его в дежурную часть. Получив неопровержимые доказательства своей вины, охранник магазина признался в кражах, сообщает пресс-служба УВД Сочи.

Сейчас по факту краж проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении в отношении злоумышленника уголовного дела в соответствии с ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).