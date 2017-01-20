Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Тихом океане построят первый в мире «плавучий город»
Все, что нужно знать об эффекте плацебо
Слова российского министра дважды вызвали смех на форуме в Давосе
По следам Собчак: беременная Катя Гордон снялась обнаженной
Дочь Валерия Меладзе вышла замуж в Англии
Присяга, обед и балы: как проходит инаугурация президентов в США«Известия» перечислили основные составляющие торжественной церемонии
Названы сорта рыбы, которые нельзя есть беременным
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж
Что делать, если ваша квартира пустует?
В Тихом океане построят первый плавучий город
«Самая большая страна в Европе»: конфуз Кличко в Давосе
СМИ: на месте падения Ту-154 найден другой самолет
СМИ узнали, когда состоится свадьба Бондарчука и Андреевой
Высоцкая и Кончаловский вышли в свет вместе
СМИ: Владимир Путин стал лауреатом Премии Мира
"Украина вдвое больше Франции": позор Кличко - СМИ
Новый штраф 5000 рублей: комитет Госдумы дал добро
Nissan Qashqai обновится уже в марте
Фоторепортажи
14Зима в Северном полушарии
22Вечное сияние Джима Керри
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
10«Бегущий огонь»
16:26 (мск), источник: Вести Сочи

Охранник сочинского супермаркета наладил схему воровства продуктов

Охранник одного из супермаркетов Центрального района Сочи попался на воровстве.

За несколько дней он похитил продуктов питания на общую сумму более 30 тысяч рублей. Для этого 37-летний мужчина использовал нестандартную схему выноса.

Ночью охранник, будучи на дежурстве, собирал продукты в пакеты и клал те в ячейки для хранения сумок. Утром он сдавал смену и передавал ключ от ячейки незнакомому человеку с просьбой вынести пакеты на улицу.

Выявив регулярные кражи, директор супермаркета обратился в полицию. Оперативники посмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале и на улице, после чего личность подозреваемого была установлена. По месту жительства мужчину задержал участковый, доставивший его в дежурную часть. Получив неопровержимые доказательства своей вины, охранник магазина признался в кражах, сообщает пресс-служба УВД Сочи.

Сейчас по факту краж проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении в отношении злоумышленника уголовного дела в соответствии с ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Из разрушенного лавиной отеля в Италии спасли восемь человек
Песков ответил, станет ли Путин смотреть инаугурацию Трампа
Медведев потребовал привести дороги в РФ в порядок к 2020 году
Roshen объявила об остановке работы фабрики в Липецке
Кремль отказался разделить ужас участников форума в Давосе
Боевики ИГ уничтожили несколько памятников в Пальмире
Лисы научились маскироваться под пум
Спорт
Требуем объяснений. Зачем WADA лезет в биатлон? ВАДА своими ультиматумами покушается на суверенитет IBU. Сохранит ли биатлонная семья свои принципы или сделает Россию изгоем без суда
Авто
Назван самый продаваемый в Европе автомобиль Лидер продаж на европейском рынке не менялся уже восемь лет
Hi-Tech
Робот-журналист написал первую статью за 1 секунду Эксперимент провели в Китае. Результат — статья из 300 иероглифов. На ее создание робот потратил одну секунду — время включает анализ источников и написание связного текста
Кино
Звезда «Не родись красивой» возвращается на ТВ в роковом образе Актриса Нелли Уварова снялась в новом сериале канала ТНТ про американского шпиона и «Газпром»
Недвижимость
10 необычных мест хранения на кухне
На рынок жилья Москвы вернулись черные маклеры
Сбербанк начал выдавать ипотеку на апартаменты
Что делать, если ваша квартира пустует?
Леди
5 поговорок, смысл которых мы всегда понимали неправильно Пообщались с преподавателем русского языка и культуры речи и выяснили, какой смысл на самом деле вкладывали в современные крылатые выражения наши предки.
Дети
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал Родная мать девочки жаждет восстановить контакт с дочкой.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь