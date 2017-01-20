Эксперты предупредили о риске обрушения мостов более в 30 регионах России

В последние годы число крупных техногенных катастроф и опасных природных явлений неуклонно растет. Риски ЧС, возникающие в процессе хозяйственной деятельности и глобального изменения климата, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики. За последние 20 лет в мире жертвами техногенных и природных катастроф стали более 3 миллионов человек, еще свыше 800 миллионов человек пострадали.

В зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на критически важных и потенциально опасных объектах в РФ проживают свыше 90 миллионов человек, или 60% населения страны. Годовой экономический ущерб (прямой и косвенный) от ЧС различного характера может достигать 1,5−2% валового внутреннего продукта — от 675 до 900 миллиардов рублей.

«Наибольший риск ЧС, связанный с обрушением автомобильных транспортных коммуникаций, прогнозируется на территории Дальневосточного (Приморский край, Якутия), Сибирского (Алтайский край, юг Красноярского края, республики Алтай и Тыва), Уральского (Свердловская, Тюменская области), Северо-Западного (Ненецкий автономный округ, Калининградская, Архангельская, Ленинградская области, Санкт-Петербург), Приволжского (Пермский край, Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Саратовская, Пензенская области, Башкирия), Центрального (Тверская, Костромская, Орловская, Тульская, Рязанская области, Москва), Южного (Краснодарский край), Северо-Кавказского (Кабардино-Балкария, Ингушетия, Чечня, Дагестан) федеральных округов», — говорится в прогнозе ЧС на 2017 год Центра «Антистихия», имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Всероссийский Центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Центр «Антистихия») является головной научно-производственной организацией, координирующей деятельность системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций в стране.

Основными задачами центра являются мониторинг объектов окружающей среды, чрезвычайных ситуаций и их источников; прогнозирование чрезвычайных ситуаций и их последствий; создание, развитие и анализ банка данных по авариям и катастрофам на территории России.

Ранее сообщалось, что оправдываемость долгосрочного, среднесрочных и декадных прогнозов чрезвычайных ситуаций в 2016 году в среднем составила по природным ЧС 87%, по техногенным в 2015 году — 80%. Как считают спасатели, своевременное реагирование на прогнозы не позволило значительной части происшествий развиться до уровня чрезвычайной ситуации. Ожидается, что прогнозы системы мониторинга к 2020 году должны оправдываться более чем на 91%.