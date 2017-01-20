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13:30 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске ищут парня, ограбившего ребенка

В Челябинске ищут парня, ограбившего ребенка. Злоумышленник отобрал у маленького мальчика телефон, угрожая избить его.

Источник: Uralpress.ru

Инцидент произошел вечером 22 ноября 2016 года. Неустановленный парень в возрасте 14−17 лет около дома 9 по улице Худякова подошел к мальчику и, угрожая избиением, заставил отдать телефон.

Следственные органы обращаются к жителям города Челябинска с просьбой сообщить по телефону 02 или 263−93−80 имеющуюся информацию о личности преступника и месте его нахождения. Фрагмент видеозаписи с изображением преступника прилагается.

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