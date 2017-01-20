В Омске мошенник продавал пенсионеркам ворованные на кладбище оградки

В Таврическом районе Омской области появился «левый» изготовитель памятников и оградок. 31-летний местный житель обворовывал пенсионерок креативным способом.

Так, пожилая жительница поселка Лугового попросила мужчину изготовить памятник на могилу мужу. Предполагаемый мастер взял 2 1 тысячу рублей, но за три недели ничего не сделал. Деньги подозреваемый потратил на свои нужды.

Пенсионерка обратилась в полицию, а правоохранители, в свою очередь, установили, что этот же злоумышленник ограбил таким образом еще одну немолодую жительницу. С нее взяли 29 тысяч на монтаж оградки для умершего супруга. Однако изготавливать конструкцию мошенник не стал, а просто «увел» ее с другой могилы.