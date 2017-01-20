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13:27 (мск), источник: Om1.ru

В Омске мошенник продавал пенсионеркам ворованные на кладбище оградки

Грабитель брал деньги на установку памятников и тратил их на свои нужды.

В Таврическом районе Омской области появился «левый» изготовитель памятников и оградок. 31-летний местный житель обворовывал пенсионерок креативным способом.

Так, пожилая жительница поселка Лугового попросила мужчину изготовить памятник на могилу мужу. Предполагаемый мастер взял 2 1 тысячу рублей, но за три недели ничего не сделал. Деньги подозреваемый потратил на свои нужды.

Пенсионерка обратилась в полицию, а правоохранители, в свою очередь, установили, что этот же злоумышленник ограбил таким образом еще одну немолодую жительницу. С нее взяли 29 тысяч на монтаж оградки для умершего супруга. Однако изготавливать конструкцию мошенник не стал, а просто «увел» ее с другой могилы.

Сейчас заведены два уголовных дела, которые объединены в одно производство. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия и думает, как возместить ущерб потерпевшим.

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