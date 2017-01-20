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14:21 (мск), источник: РИА Крым

Крымские спасатели вытащили четыре автомобиля, застрявшие на дорогах

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв — РИА Новости (Крым). Крымские спасатели за сутки оказали помощь четырем автомобилистам — на скользкой дороге машины съезжали в кюветы и застревали на обочинах.

Как сообщили в пресс-службе «Крым-СПАС», накануне в полдень на трассе Белогорск-Золотое Поле со скользкой дороги съехал микроавтобус LDV Maxus.

«Водитель автомобиля LDV Maxus, житель Феодосии, по причине гололеда не справился с управлением и допустил съезд авто на обочину, — рассказали в “Крым-СПАС”. — По прибытии посредством такелажного оборудования и автомобиля повышенной проходимости спасатели отбуксировали машину на дорожное полотно. Водитель в медицинской помощи не нуждался».

Через несколько часов на этой же автодороге с управлением не справился водитель КамАЗа, в результате чего грузовик также застрял на заснеженной обочине.

«Прибыв к месту аварии, спасатели выяснили, что буксировка КамАЗа при помощи спасательной техники не представляется возможным. Для усиления группировки сил и средств было принято решение привлечь технику Белогорского доруправления Крымавтодора — КрАз. Посредством такелажного оборудования автомобиль был отбуксирован из кювета. Водитель в медицинской помощи не нуждался», — сообщили в пресс-службе.

Уже поздним вечером помощь сотрудников «Крым-СПАС» понадобилась водителю автомобиля Volkswagen Golf, который застрял на песчаном пляже в Судаке.

«Водитель не учел технических характеристик транспортного средства, выехал на пляжную зону и не смог самостоятельно вернуться с песчаной части берега. По прибытии было установлено, что с целью оказания помощи к застрявшему авто на пляж съехал автомобиль УАЗ 46, водитель которого пытался отбуксировать Volkswagen Golf. В результате спасателям пришлось вытаскивать оба автомобиля», — рассказали спасатели.

С помощью лебедки и такелажного оборудования автомобили были отбуксированы из песка на дорожное покрытие, водители в медицинской помощи не нуждались.

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