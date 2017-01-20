В Челябинске девушка спугнула вооруженного грабителя

Преступнику дала отпор 21-летняя девушка-оператор, сообщили в пятницу в ГУ МВД региона.

— Инцидент произошел вчера вечером на улице Новороссийской в Челябинске, — сообщили в пресс-службе полицейского главка. — Вооруженный ножом преступник потребовал у оператора приема платежей отдать ему деньги из кассы, в которой на тот момент находилось 140 тысяч рублей. Но девушка не растерялась, оттолкнула грабителя и закричала. В итоге преступник был вынужден бросить нож и скрыться. Но прибывшие на место происшествия полицейские при содействии граждан его задержали.

Злоумышленником оказался ранее судимый за совершение имущественных преступлений 38-летний челябинец. Теперь по статье о вооруженном разбое (часть 2 статьи 162 УК РФ) ему грозит до 10 лет лишения свободы, отметили в полиции.