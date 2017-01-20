В Челябинске девушка спугнула вооруженного грабителя
В Челябинске по горячим следам задержан грабитель, совершивший нападение на отделение приема электронных платежей по системе «Город».
В Челябинске по горячим следам задержан грабитель, совершивший нападение на отделение приема электронных платежей по системе «Город».
Преступнику дала отпор 21-летняя
— Инцидент произошел вчера вечером на улице Новороссийской в Челябинске, — сообщили в
Злоумышленником оказался ранее судимый за совершение имущественных преступлений 38-летний челябинец. Теперь по статье о вооруженном разбое (часть 2 статьи 162 УК РФ) ему грозит до 10 лет лишения свободы, отметили в полиции.