Оренбургская школьница «раскрыла» тайны пермяка-киднеппера
Она оказалась не первой жертвой.
Она оказалась не первой жертвой.
Житель Краснокамска, задержанный после похищения 12-летней школьницы в Оренбурге, может быть причастен еще как минимум к одному преступлению.
Как сообщили «Уралинформбюро» в
Кроме того, 17 января 2017 года за несколько минут до того, как мужчина запихал юную оренбурженку в багажник, он пытался увезти еще двух девочек, но им удалось отбиться от киднеппера.
29-летний житель Краснокамска похитил школьницу и вывез ее в район городской свалки Оренбурга. Там он несколько часов поил девочку спиртным и бил за непослушание, затем попытался изнасиловать, но волонтеры и полиция подоспели вовремя. Мужчина задержан. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Расследование продолжается. Назначено множество экспертиз, в том числе
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