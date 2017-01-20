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14:14 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Оренбургская школьница «раскрыла» тайны пермяка-киднеппера

Она оказалась не первой жертвой.

Житель Краснокамска, задержанный после похищения 12-летней школьницы в Оренбурге, может быть причастен еще как минимум к одному преступлению.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе СУ СКР по Оренбургской области, его ДНК совпадает с генотипом лица, в 2011 году посягнувшего на половую неприкосновенность двоих детей в Пермском крае.

Кроме того, 17 января 2017 года за несколько минут до того, как мужчина запихал юную оренбурженку в багажник, он пытался увезти еще двух девочек, но им удалось отбиться от киднеппера.

29-летний житель Краснокамска похитил школьницу и вывез ее в район городской свалки Оренбурга. Там он несколько часов поил девочку спиртным и бил за непослушание, затем попытался изнасиловать, но волонтеры и полиция подоспели вовремя. Мужчина задержан. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Расследование продолжается. Назначено множество экспертиз, в том числе молекулярно-генетические, изъята и исследуется одежда девочек, которых мужчина пытался затащить в машину.

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