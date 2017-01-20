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13:59 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе на спуске с горы автомобиль зажало между двумя грузовичками

На улице Армавирской в Уфе автомобиль Daewoo Nexia зажало между двумя небольшими грузовиками.

ото аварии появилось на БашДТП.

Судя по всему, водитель первого грузовика резко затормозил, в результате чего, ехавший за ним водитель Daewoo Nexia не успел сориентироваться и влетел под грузовой отсек. Следом за ним не успел оттормозиться и ехавший позади Daewoo еще один грузовой автомобиль.

Информации по пострадавшим пока нет.

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