В Уфе на спуске с горы автомобиль зажало между двумя грузовичками

ото аварии появилось на БашДТП.

Судя по всему, водитель первого грузовика резко затормозил, в результате чего, ехавший за ним водитель Daewoo Nexia не успел сориентироваться и влетел под грузовой отсек. Следом за ним не успел оттормозиться и ехавший позади Daewoo еще один грузовой автомобиль.