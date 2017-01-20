В Уфе на спуске с горы автомобиль зажало между двумя грузовичками
На улице Армавирской в Уфе автомобиль Daewoo Nexia зажало между двумя небольшими грузовиками.
На улице Армавирской в Уфе автомобиль Daewoo Nexia зажало между двумя небольшими грузовиками.
ото аварии появилось на БашДТП.
Судя по всему, водитель первого грузовика резко затормозил, в результате чего, ехавший за ним водитель Daewoo Nexia не успел сориентироваться и влетел под грузовой отсек. Следом за ним не успел оттормозиться и ехавший позади Daewoo еще один грузовой автомобиль.
Информации по пострадавшим пока нет.