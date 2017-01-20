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16:30 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Два человека пострадали в тройном ДТП в Волгограде

В Ворошиловском районе в тройном ДТП пострадали два человека. Об этом ВДТВ рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В 08:00 40-летний мужчина на автомобиле Toyota Camry ехал по улице Елецкой со стороны Дзержинского района. При повороте налево он не уступил дорогу машине Suzuki. За рулем находился 45-летний водитель. Автомобили столкнулись. От удара Toyota отлетела и врезалась в Opel Insignia под управлением 21-летнего водителя.

В результате аварии водитель и 40-летняя пассажирка Suzuki с травмами были доставлены в больницу.

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