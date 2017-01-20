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16:28 (мск), источник: Калининград.Ru

Пострадавшая в ДТП на трассе Гусев — Нестеров умерла в реанимации

Супруга виновника ДТП получила серьёзные травмы.

Супруга водителя «Мерседеса», попавшего в ДТП на трассе Гусев — Нестеров, умерла в больнице. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Женщина 1986 года рождения получила серьёзные травмы и была госпитализирована в Больницу скорой медицинской помощи. Однако спасти пострадавшую не удалось, — уточнили в полиции.

По предварительным данным, авария произошла по вине водителя «Мерседеса». Мужчина выехал на встречную полосу для обгона и врезался в БМВ. На месте погибли водитель второго автомобиля и его супруга, им было 21 и 22 года.

Виновник аварии, его четырёхлетний сын и жена были госпитализированы. В полиции отметили, что жизням мужчины и мальчика ничего не угрожает.

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