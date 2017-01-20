В Калининграде возбуждена серия уголовных дел против рок-музыкантов

Самое резонансное дело — в отношении барабанщика группы Therr Maitz Бориса Ионова, который устроил дебош в калининградском аэропорту «Храброво». Музыкант в самолёте сломал нос 54-летнего сотрудника «Аэрофлота».

Пьяной выходке барабанщика предшествовал его отказ пересесть на своё же место. В результате он повёл себя агрессивно и ударил стюарда в лицо. Ионов тут же был снят с рейса и задержан полицией.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).

Второе дело по ст. 159 УК РФ «(Мошенничество») возбуждено в отношении лидера калининградской рок-группы FTB Антона Титова. Музыкант и по совместительству частный предприниматель подозревается в мошенничестве с земельным участком в курортном городе Светлогорске.

Следствие обвиняет музыканта в хищении 2 млн рублей у компании «Янтарный бриз», которая построила жильё на территории муниципалитета. Деньги, по данным следствия, предназначались Титову за урегулирование правовых вопросов с землёй. Однако, когда строительство было завершено, оказалось, что дома стоят на чужом участке, поэтому началась процедура по отъёму застройки.

В настоящее время, как уточнили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР, Титов находится в розыске.

Третье уголовное дело — также по мошенничеству — возбуждено в отношении калининградского продюсера рок-фестивалей Вадима Александрова. В 2012 году он выиграл региональный правительственный грант на поддержку мероприятий, имеющих туристическую привлекательность.

В итоге был проведён международный фестиваль «Янтарный пляж», на котором выступали такие известные коллективы как «Танцы Минус», Brainstorm. Однако следствие обвинило Александрова, что он указал в документах на получение субсидии ложные сведения о затратах на проведение фестиваля.