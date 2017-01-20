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18:07 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре и Сызрани два водителя скрылись с мест ДТП, в которых пострадали дети

19 января в Самаре и Сызрани произошли две похожих аварии, в которых пострадали несовершеннолетние пешеходы.

Первое ДТП произошло в 13:00 возле одного из домов в Пролетарском переулке Сызрань. По данным полицейских, двигаясь по внутридворовой территории, неустановленный автомобилист сбил мальчика 2006 года рождения, идущего по правому краю проезжей части в сопровождении своего отца.

Похожий случай произошел в 16:00 на пересечении улиц Урицкого и Красноармейской в Самаре. Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что водитель неустановленного транспортного средства сбил 9-летнего мальчика, пересекавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора в сопровождении своей бабушки.

В обоих случаях автомобилисты оставили место аварии, не оказав пострадавшим первую помощь. В результате наездов мальчики получили травмы. После оказания медицинской помощи дети отпущены домой. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел разыскивают скрывшихся водителей и устанавливают все подробности происшествий.

Гражданам, ставшим свидетелями данных ДТП или располагающим достоверной информацией о личностях скрывшихся автомобилистов, просьба обращаться по телефонам: (846) 373−78−78; (846) 951−91−21 (Дежурная часть ОГИБДД Управления МВД России по городу Самаре); (8464) 98−66−99, (8464) 33−38−66, (8464) 98−34−93, (8464) 98−46−02 (Дежурная часть ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское») или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Конфиденциальность гарантируется, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

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