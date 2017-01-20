В Самаре и Сызрани два водителя скрылись с мест ДТП, в которых пострадали дети

Первое ДТП произошло в 13:00 возле одного из домов в Пролетарском переулке Сызрань. По данным полицейских, двигаясь по внутридворовой территории, неустановленный автомобилист сбил мальчика 2006 года рождения, идущего по правому краю проезжей части в сопровождении своего отца.

Похожий случай произошел в 16:00 на пересечении улиц Урицкого и Красноармейской в Самаре. Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что водитель неустановленного транспортного средства сбил 9-летнего мальчика, пересекавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора в сопровождении своей бабушки.

В обоих случаях автомобилисты оставили место аварии, не оказав пострадавшим первую помощь. В результате наездов мальчики получили травмы. После оказания медицинской помощи дети отпущены домой. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел разыскивают скрывшихся водителей и устанавливают все подробности происшествий.