В Самаре и Сызрани два водителя скрылись с мест ДТП, в которых пострадали дети
19 января в Самаре и Сызрани произошли две похожих аварии, в которых пострадали несовершеннолетние пешеходы.
19 января в Самаре и Сызрани произошли две похожих аварии, в которых пострадали несовершеннолетние пешеходы.
Первое ДТП произошло в 13:00 возле одного из домов в Пролетарском переулке Сызрань. По данным полицейских, двигаясь по внутридворовой территории, неустановленный автомобилист сбил мальчика 2006 года рождения, идущего по правому краю проезжей части в сопровождении своего отца.
Похожий случай произошел в 16:00 на пересечении улиц Урицкого и Красноармейской в Самаре. Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что водитель неустановленного транспортного средства сбил 9-летнего мальчика, пересекавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора в сопровождении своей бабушки.
В обоих случаях автомобилисты оставили место аварии, не оказав пострадавшим первую помощь. В результате наездов мальчики получили травмы. После оказания медицинской помощи дети отпущены домой. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел разыскивают скрывшихся водителей и устанавливают все подробности происшествий.
Гражданам, ставшим свидетелями данных ДТП или располагающим достоверной информацией о личностях скрывшихся автомобилистов, просьба обращаться по телефонам: (846) 373−78−78; (846) 951−91−21 (Дежурная часть ОГИБДД Управления МВД России по городу Самаре); (8464) 98−66−99, (8464) 33−38−66, (8464) 98−34−93, (8464) 98−46−02 (Дежурная часть ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское») или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Конфиденциальность гарантируется, сообщает