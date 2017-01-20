ANSA: под завалами отеля в Италии обнаружены шесть выживших
РИМ, 20 января. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Под завалами отеля в центре Италии обнаружены шестеро выживших. Об этом сообщает агентство ANSA.
РИМ, 20 января. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Под завалами отеля в центре Италии обнаружены шестеро выживших. Об этом сообщает агентство ANSA.
Власти Италии пока не подтверждают эту информацию.
Лавина на отель сошла в минувшую среду и, скорее всего, была вызвана землетрясением, произошедшим в среду утром в центральной Италии. В момент происшествия внутри находились 20 постояльцев и восемь сотрудников.
Еще двое пострадавших были спасены. Мужчины находились на улице и укрылись в автомобиле. У одного из них — сильное обморожение.