ANSA: под завалами отеля в Италии обнаружены шесть выживших

Власти Италии пока не подтверждают эту информацию.

Спасательно-поисковые работы продолжались всю ночь. На данный момент в официальном списке погибших в результате ЧП числятся два человека, чьи тела были извлечены в четверг.

Лавина на отель сошла в минувшую среду и, скорее всего, была вызвана землетрясением, произошедшим в среду утром в центральной Италии. В момент происшествия внутри находились 20 постояльцев и восемь сотрудников.

Еще двое пострадавших были спасены. Мужчины находились на улице и укрылись в автомобиле. У одного из них — сильное обморожение.