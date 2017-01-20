Состояние пострадавшего от взрыва в Уфе мальчика стабилизировалось
ProUfu.ru удалось пообщаться с отцом мальчика, пострадавшего от взрыва в квартире.
ProUfu.ru удалось пообщаться с отцом мальчика, пострадавшего от взрыва в квартире.
«Я навещал его в больнице, сейчас его состояние стабильное», — рассказал ProUfu.ru отец ребенка.
Напомним, в доме по улице Жукова 15-летний школьник в результате химических опытов с порохом устроил взрыв. Мальчик получил ожоги лица, предплечий, а также рваные раны груди и рук. Сообщалось, что он находится в коме.
ProUfu.ru следит за развитием событий.