В Ростове скончался шестилетний ребенок с ОРВИ

С 16 января в связи с болезнью ребенок не посещал детский сад. Он был осмотрен врачом, который назначил ему лечение. Но через три дня мальчику стало намного хуже, и его родители снова вызвали на дом доктора из районной детской поликлиники, а также бригаду «скорой помощи», однако прибывшие врачи уже констатировали смерть мальчика.

Чтобы установить причину трагедии, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится опрос свидетелей, в том числе медиков.

По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.