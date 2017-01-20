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14:13 (мск), источник: "Российская газета"

В Ростове скончался шестилетний ребенок с ОРВИ

В Ростове-на-Дону проводится проверка по факту смерти шестилетнего мальчика, который был болен ОРВИ. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.

С 16 января в связи с болезнью ребенок не посещал детский сад. Он был осмотрен врачом, который назначил ему лечение. Но через три дня мальчику стало намного хуже, и его родители снова вызвали на дом доктора из районной детской поликлиники, а также бригаду «скорой помощи», однако прибывшие врачи уже констатировали смерть мальчика.

Чтобы установить причину трагедии, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится опрос свидетелей, в том числе медиков.

По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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