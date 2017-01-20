На трассе «Джанкой — Симферополь» поймали наркодиллера
Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Крым совместно с экипажем ГИБДД во время проведения
Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Крым совместно с экипажем ГИБДД во время проведения
В ходе досмотра пассажира сотрудники полиции извлекли у него
Установлено, что гражданин с «амфетамином» пересек государственную границу Украины и Российской Федерации с целью дальнейшего распространения наркотиков на территории республики.
Следственными органами МВД по Республике Крым в отношении задержанного пассажира возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации — контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов в особо крупном размере.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового или пожизненного лишения свободы.
В настоящее время проводятся