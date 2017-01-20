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14:20 (мск), источник: Крым Press

На трассе «Джанкой — Симферополь» поймали наркодиллера

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Крым совместно с экипажем ГИБДД во время проведения оперативно-разыскных мероприятий на трассе «Джанкой — Симферополь» был остановлен автомобиль «BMW».

В ходе досмотра пассажира сотрудники полиции извлекли у него из-под одежды сверток с белым порошком. Согласно заключению экспертизы, обнаруженное вещество является психотропным наркотиком «амфетамин» общей массой почти 500 граммов. В салоне автомобиля был обнаружен спичечный коробок, внутри которого находился полимерный пакетик с кокаином, весом 0,03 грамма. Водитель признался, что хранил наркотик с целью личного употребления.

Установлено, что гражданин с «амфетамином» пересек государственную границу Украины и Российской Федерации с целью дальнейшего распространения наркотиков на территории республики.

Следственными органами МВД по Республике Крым в отношении задержанного пассажира возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации — контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов в особо крупном размере.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового или пожизненного лишения свободы.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех лиц причастных к преступной деятельности.

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