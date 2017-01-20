МВД подтвердило гибель 21-летних супругов на трассе Калининград-Нестеров
Авария произошла утром в пятницу, 20 января.
Авария произошла утром в пятницу, 20 января.
Полиция подтвердила гибель 21-летних супругов в ДТП, произошедшем около 10.00 в пятницу, 20 января на федеральной трассе
По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель «Мерседеса», который в районе поворота на поселок Ясная Поляна решил обогнать впереди идущий автомобиль, выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с «БМВ».
За рулем «немца» находился 21-летний житель Нестерова, на пассажирском сиденье — его молодая жена. Оба погибли на месте аварии.
В больницу доставлены водитель и двое пассажиров «Мерседеса» — четырехлетний ребёнок и его мать.
«Окончательные выводы о причинах и обстоятельствах ДТП будут сделаны по результатам автотехнической экспертизы», — заявили в УМВД.