Более 413 литров спиртосодержащей непищевой продукции арестовано в Нижегородской области
На 19 января мониторингом охвачено 529 объектов, выявлено 3975 единиц спиртсодержащей непищевой продукции.
На 19 января мониторингом охвачено 529 объектов, выявлено 3975 единиц спиртсодержащей непищевой продукции.
Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, ведомством проводится ежедневный мониторинг по факту выявления в розничной продаже непищевой спиртсодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25%, за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей.
На 19 января мониторингом охвачено 529 объектов, выявлено 3975 единиц спиртсодержащей непищевой продукции (лосьоны, тоники и пр.) объемом 413,4 л. Данная продукция снята с реализации, наложен арест.
Список мест, где выявлена непищевая спиртсодержащая продукция с содержанием этилового спирта более 25%: магазины ИП Макарова И. А. пос. Ратово Сеченовский район с. Кочетовка; ИП Антипина И. А. (торговый контейнер ул. Бекетова, 3а); ООО «Карина» г. Шахунья, ул. Интернациональная, 13а и ул. Коминтерна, 34; посёлок Вахтан Шахунского района — магазин «Продукты» ИП Одегова Н. А; магазин «Импульс» г. Лукоянов; поселок Вахтан в Шахунье магазин «Заря»; магазин ИП Урусова Т. П в р.п. Бутурлино и магазин ООО «АТАК» на улице Прыгунова, 14.
Напомним, что ведомство изъяло из продажи стеклоомывающую жидкость с превышением содержания метанола в 994 раза.
С 17 по 23 декабря более 120 жителей Иркутской области отравились суррогатным спиртосодержащим концентратом «Боярышник», 75 человек скончались. В этой связи в России запрещена продажа спиртосодержащей продукции на месяц — до 26 января.