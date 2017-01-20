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15:36 (мск), источник: НТА-Приволжье

Более 413 литров спиртосодержащей непищевой продукции арестовано в Нижегородской области

На 19 января мониторингом охвачено 529 объектов, выявлено 3975 единиц спиртсодержащей непищевой продукции.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, ведомством проводится ежедневный мониторинг по факту выявления в розничной продаже непищевой спиртсодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25%, за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей.

На 19 января мониторингом охвачено 529 объектов, выявлено 3975 единиц спиртсодержащей непищевой продукции (лосьоны, тоники и пр.) объемом 413,4 л. Данная продукция снята с реализации, наложен арест.

Список мест, где выявлена непищевая спиртсодержащая продукция с содержанием этилового спирта более 25%: магазины ИП Макарова И. А. пос. Ратово Сеченовский район с. Кочетовка; ИП Антипина И. А. (торговый контейнер ул. Бекетова, 3а); ООО «Карина» г. Шахунья, ул. Интернациональная, 13а и ул. Коминтерна, 34; посёлок Вахтан Шахунского района — магазин «Продукты» ИП Одегова Н. А; магазин «Импульс» г. Лукоянов; поселок Вахтан в Шахунье магазин «Заря»; магазин ИП Урусова Т. П в р.п. Бутурлино и магазин ООО «АТАК» на улице Прыгунова, 14.

Напомним, что ведомство изъяло из продажи стеклоомывающую жидкость с превышением содержания метанола в 994 раза.

С 17 по 23 декабря более 120 жителей Иркутской области отравились суррогатным спиртосодержащим концентратом «Боярышник», 75 человек скончались. В этой связи в России запрещена продажа спиртосодержащей продукции на месяц — до 26 января.

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