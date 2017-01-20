В Бресте работники мусороперерабатывающего завода нашли мину

Прибывшие на место спасатели саперно-пиротехнической группы воинской части 5526 установили, что предметом беспокойства стала учебная противотанковая мина УТМ-62. Опасности она не представляла.

Разминирование территории заняло около полутора часов, продолжает инженер по пожарной безопасности КПУП Брестский мусороперерабатывающий завод Олег Раховецкий:

— Наши работники нередко находят в мусоре опасные предметы. Так, в прошлом году мероприятия по эвакуации проводились девять раз. В четырех случаях были найдены гранаты, одна учебная граната, два источника радиоактивного излучения, ртуть и предмет, внешне напоминавший тыловую шашку.

Напомним, последний инцидент на заводе был зафиксирован четыре года назад. В январе 2013 года, разбирая отходы, два работника завода пострадали от взрыва снаряда гранатомета.