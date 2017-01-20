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15:37 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Бресте работники мусороперерабатывающего завода нашли мину

Работники Брестского мусороперерабатывающего завода при выгрузке отходов обнаружили мину. Об этом 19 января в 17.07 в милицию сообщил начальник смены предприятия. В целях безопасности эвакуировали 28 рабочих цеха.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Необычный предмет работники завода заметили, когда мусоровоз предприятия выгружал бытовые отходы для дальнейшей сортировки. Незамедлительно начальник смены набрал 102, людей вывели из опасной зоны.

Прибывшие на место спасатели саперно-пиротехнической группы воинской части 5526 установили, что предметом беспокойства стала учебная противотанковая мина УТМ-62. Опасности она не представляла.

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Разминирование территории заняло около полутора часов, продолжает инженер по пожарной безопасности КПУП Брестский мусороперерабатывающий завод Олег Раховецкий:

— Наши работники нередко находят в мусоре опасные предметы. Так, в прошлом году мероприятия по эвакуации проводились девять раз. В четырех случаях были найдены гранаты, одна учебная граната, два источника радиоактивного излучения, ртуть и предмет, внешне напоминавший тыловую шашку.

Напомним, последний инцидент на заводе был зафиксирован четыре года назад. В январе 2013 года, разбирая отходы, два работника завода пострадали от взрыва снаряда гранатомета.

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