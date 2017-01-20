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14:56 (мск), источник: ТАСС

На Урале осуждены члены преступной группы, похитившей 37 квартир

Ее лидер приговорен к 13 годам заключения.

ЧЕЛЯБИНСК, 20 января. /ТАСС/. Суд приговорил к 13 годам заключения руководителя преступной группы, похитившей 37 квартир в Челябинской области. Его подельники получили от 6 до 11 лет колонии, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

«В Челябинской области преступная группа из 10 риелторов осуждена за хищение 37 квартир. Суд Советского района города Челябинска приговорил руководителя группы Дмитрия Агеева к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Одна из соучастниц приговорена к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 4 года. Остальным участникам назначено наказание от 6 до 11 лет лишения свободы с отбыванием в колониях общего и строгого режимов», — пояснили в Генпрокуратуре.

В суде установлено, что преступники действовали с февраля 2008 года по октябрь 2010 года. Они входили в доверие к гражданам и склоняли их к добровольному совершению заведомо невыгодных сделок по продаже жилья. Взамен им предоставляли непригодные для проживания квартиры стоимостью не выше 100 тыс. рублей. Всего пострадало 46 человек, нанесен ущерб на общую сумму около 48 млн рублей.

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