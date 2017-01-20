В Ирбите экспозицию Музея народного быта засыпало снегом, кирпичами и грудой железа

Сейчас проверку случившегося ведет прокуратура. Ведь сами музейщики считают, что этого ЧП можно было избежать. Телеги, сани, розвальни, кошовки, сенокосилка, бороны, купеческая мебель….

Десятки уникальных экспонатов возрастом больше ста лет напоминают груду дров. Открытая экспозиция Музея народного быта перестала существовать в один миг — ее засыпало грудой железа, кирпичей и снега.

«Это все уходит и уже так мало осталось. Где вы найдете телегу с деревянными колесами и спицами? Уже не стало», — говорит директор Ирбитского музея народного быта Михаил Смердов. Уличная экспозиция вплотную примыкала к объекту культурного наследия, особняку XIX века. Здание пустовало много лет и нуждалось в капитальном ремонте.

По одной из версий, под давлением снега кровля обрушилась и погребла под собой множество музейных ценностей. Сейчас доступ в здание ограничен, движение транспорта возле места ЧП прекращено, чтобы избежать подобных обрушений, рабочие в спешке убирают снег с соседних зданий.

Музейщики не раз просили чиновников передать им пустующий особняк для расширения выставочных площадей и даже получили устное согласие. Но процесс оформления документов затянулся. Теперь строение необходимо тщательно исследовать.

«Написали письмо о случившемся руководителю управления по охране объектов культурного наследия с просьбой направить комиссию с оценкой состояния и ущерба и далее принять решение о восстановлении, реконструкции или другие действия», — сказал первый заместитель главы Ирбита Николай Юдин.

В прокуратуре считают, что даже законсервированный особняк должен был обслуживаться. Сейчас идет проверка. «Будут рассмотрены предоставленные материалы, и будет принято решение о мерах прокурорского реагирования», — сообщил старший помощник прокурора Ирбитской межрайонной прокуратуры Николай Чернавин.

Разбор завалов начнется в ближайшие дни. Часть экспонатов реставраторы попытаются восстановить, но их историческая ценность, утверждают специалисты, навсегда утрачена.