В Петербурге водитель прострелил пассажиру ногу из-за спора о цене поездки

«Вечером в среду на Приморском шоссе между водителем попутки и его пассажиром произошел конфликт, в результате которого пассажир получил ранение из пневматического пистолета», — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, в полицию поступила телефонограмма из больницы о том, что в медицинское учреждение обратился 47-летний мужчина, работающий генеральным директором в коммерческой фирме, у которого зафиксировано огнестрельное ранение стопы из пневматического оружия.

Полицейским мужчина пояснил, что 18 января около половины шестого вечера у дома 143 на Приморском шоссе он поймал «попутку», предположительно, «Дэу Нексиа».

В ходе поездки между ним и водителем произошел конфликт из-за стоимости услуги. Тогда водитель остановил автомобиль, заставил пассажира выйти, достал из-за пояса пистолет и, выстрелив ему в стопу, скрылся. Пострадавший самостоятельно добрался до медицинского учреждения.

В настоящее время полицией устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.