В Петербурге водитель прострелил пассажиру ногу из-за спора о цене поездки
С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 янв — РИА Новости. Водитель автомобиля, подвозивший петербуржца, прострелил ногу своему пассажиру из пневматического пистолета
С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 янв — РИА Новости. Водитель автомобиля, подвозивший петербуржца, прострелил ногу своему пассажиру из пневматического пистолета
«Вечером в среду на Приморском шоссе между водителем попутки и его пассажиром произошел конфликт, в результате которого пассажир получил ранение из пневматического пистолета», — сказано в сообщении.
По данным
Полицейским мужчина пояснил, что 18 января около половины шестого вечера у дома 143 на Приморском шоссе он поймал «попутку», предположительно, «Дэу Нексиа».
В ходе поездки между ним и водителем произошел конфликт
В настоящее время полицией устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.