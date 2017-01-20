В Петербурге арестован водитель Mercedes, напавший с ножом на экипаж скорой

По данным следствия, днем 17 января Сеидов у дома 1 по Михайловской улице в ходе дорожного конфликта на проезжей части, используя нож, угрожал убийством водителю скорой помощи. Инциденту предшествовал наезд «скорой» на стоявший Mercedes. Сеидова обвиняют по статьям «хулиганство с применением оружия» и «угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы».

СК возьмет под контроль дело об угрозе водителю скорой помощи в Петербурге

«Суд находит доводы следователя о том, что Сеидов, находясь на свободе, может представлять опасность для окружающих, обоснованными», — огласил судья Антон Савленков.

Из постановления судьи следует, что суд постановил избрать в отношении Сеидова меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 марта включительно.

В обоснование ходатайства следователь заявлял, что Сеидов может скрыться в Азербайджане, уроженцем которого он является.

Защитник назвал доводы следователя «голословными», указал на хроническое заболевание Сеидова и ходатайствовал о домашнем аресте.