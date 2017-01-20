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15:35 (мск), источник: Uralpress.ru

Пенсионерка, которой отказала в госпитализации челябинская больница, скончалась

Пенсионерка, которой отказали в госпитализации в ГКБ № 9 Челябинска, сегодня скончалась в больнице. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщили в управлении здравоохранения города.

Напомним, 87-летняя женщина с сильными головными болями 18 января на скорой была доставлена в ГКБ № 9. В приемном покое врач, осмотрев пенсионерку, сказал, что ничего серьезного у нее нет, и предложил написать отказ от госпитализации. Но состояние женщины ухудшалось.

Следственный комитет 19 января после публикаций СМИ начал проверку по данному делу. В этот же день женщину госпитализировали в палату интенсивной терапии. Сегодня она скончалась в больнице. Предварительный диагноз — объемное образование головного мозга.

В настоящее время горздрав проводит проверку качества оказания медицинской помощи пациентке.

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